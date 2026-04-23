渡川もも（25）が23日までに自身のインスタグラムを更新。鈴鹿サーキットで、“エヴァンゲリオン”のアスカ役のコスチュームを披露した。

「ストーリーに載せたら、とっても好評でしたので、こちらにも載せます 式波・アスカ・ラングレー役の渡川ももです」とつづり、三重・鈴鹿サーキットでのスーパー耐久シリーズに参戦した「エヴァンゲリオンレーシング」のレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「か、か、可愛すぎやろがい アスカだーーーー」「めちゃくちゃ可愛い」「アスカ 可愛くてカッコいい」「めっちゃ似合っててステキ」「カワ格好いい」「コスお似合いで可愛い」などの声が寄せられている。

渡川は、2024年にレースクイーン・デビューし、「レースアンバサダーアワード2024」でルーキーディビジョン特別賞を受賞。今季はスーパー耐久に参戦する「エヴァンゲリオンレーシング」のレースアンバサダーとして活動する。

山梨県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル60、スリーサイズはB75・W58・H81。血液型B。

趣味は、美味しいパンを見つけること、愛犬と遊ぶこと。特技は、どこでも眠ることができること。