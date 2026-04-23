SEKAI NO OWARI、ドームツアー『THE CINEMA』のスペシャルティザー映像公開
今年、メジャーデビュー15周年を迎え、5月1日からはメンバー自身の手による新マネージメント会社「S.U.N.S」の設立も発表したSEKAI NO OWARI。7月、8月に開催されるSEKAI NO OWARIのドームツアーのスペシャルティザー映像が公開された。
【動画】期待高まる！SEKAI NO OWARI ドームツアー『THE CINEMA』スペシャルティザー映像
ツアーは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームにて開催予定。ツアータイトル『THE CINEMA』からは“映画”をテーマとした新たな世界観が感じられ、今回公開された映像からはその幕開けを鮮やかに予感させる内容となっている。30秒という短い映像ながらも『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる仕上がりとなっている。
また、SEKAI NO OWARIにとって今年第1弾となる新曲「Stella」のリリースも予定されており、この楽曲は、ユニバーサル ミュージック内で今年新たに立ち上がった邦楽レーベル・Capitol Recordsからリリースされる。同レーベルからのSEKAI NO OWARIのリリースは今作が初となる。
Capitol Recordsは新マネージメント会社「S.U.N.S」とパートナーシップを締結し、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートしていく。シングルの詳細は後日発表されるとのこと。
【動画】期待高まる！SEKAI NO OWARI ドームツアー『THE CINEMA』スペシャルティザー映像
ツアーは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームにて開催予定。ツアータイトル『THE CINEMA』からは“映画”をテーマとした新たな世界観が感じられ、今回公開された映像からはその幕開けを鮮やかに予感させる内容となっている。30秒という短い映像ながらも『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる仕上がりとなっている。
Capitol Recordsは新マネージメント会社「S.U.N.S」とパートナーシップを締結し、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートしていく。シングルの詳細は後日発表されるとのこと。