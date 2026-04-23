◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年4月22日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、5回までを3安打無失点と好投。丁寧な投球でスコアボードに0を並べ、先発投手としての責任投球回を投げ切った。

初回からエンジンは全開だった。先頭のアダメスを外角98.9マイル（約159.1キロ）直球で見逃し三振に仕留めると、次打者・アラエスには左前打を許したが、3番・チャプマンをスイーパーで空振り三振。2死一塁からディバースに中前打を許し、得点圏に走者を背負うも、5番・シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。2安打を浴び、21球を要したが、アウトは全て三振で奪う最高の立ち上がりとなった。

2回には先頭の李政厚（イ・ジョンフ）を外角100マイル（約160.9キロ）直球で空振り三振。2死からギルバートに対しては左足を上げた直後、本塁方向へ体重移動するまでに一瞬の間を空けた。タイミングをずらし、98.7マイル（約158.8キロ）直球で一飛に打ち取り、3者凡退でこの回を終えた。

2回から3イニング連続で3者凡退。球数も5回を終えて、68球と抜群のリズムで危なげなく回を重ねた。

前回登板の15日（日本時間16日）メッツ戦では、登板2日前の死球の影響で打者としては出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発投手最長となる32回2/3連続自責点0をマーク。6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目を挙げた。

1783日ぶりの“一刀流”について「イニング間がやっぱり長く感じるので変な感じはした」としながらも「いつもより打者に対しての対策を取る時間は多かった」とメリットも口にしていた。