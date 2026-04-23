【NASCAR】第9戦 AdventHealth 400（カンザススピードウェイ／日本時間4月21日）

【映像】ピット内でまさか！衝突事故の様子

全米屈指の人気レースで、ピットロードでマシン同士が激突する衝撃的なアクシデントが発生。無謀とも言えるタイミングでの発進に、放送席から厳しい声が上がった。

アクシデントが起きたのは39周目。各車がピット作業を終えてコース復帰を目指すなか、ライアン・ブレイニーが操る12号車が自陣のピットボックスから発進した。しかし、その直後、隣のボックスに入ろうと左にステアリングを切ったAJ・アルメンディンガーの16号車と接触。16号車は衝撃でスピンし、ピットロード上で立ち往生する事態となった。

中継で実況を務めた野村達也氏は「ピットボックス出入り気をつけないと、こういうことが起きる」と驚きをもって伝えると、解説の天野雅彦氏は「あれは出しちゃった12号車のクルーが悪いですよね」と指摘。続けて「スポッターからも（ドライバーに）声がかかると思うんですけどね」としつつも、隣のボックスへ入ってくる車両を予見できなかったチーム側のミスであると分析した。

この衝突の影響で、ブレイニーの12号車はフロントスポイラーを破損。さらに、混乱のなかで規定以上の人数が作業に関わったとして「トゥー・メニー・クルー・メンバーズ（人数の超過）」のペナルティを受ける最悪の展開となった。天野氏はこの追い打ちをかけるような失策に「何やってんだよって感じですよね」と、思わず苦言を呈した。

ピット作業での不運やミスが続くブレイニー陣営に対し、視聴者からは「AJ押された？」「タイヤ危なかったな」「ブレイニー陣営はトコトンピット作業悪いなぁ…」「ジャッキマン代えただけじゃピットは良くならなかったか…」といった、厳しい指摘や落胆の声が相次いで寄せられている。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）