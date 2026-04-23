ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 村上春樹さん、３年ぶり新作小説を７月発売…「夏帆―Ｔｈｅ Ｔａｌ… 村上春樹さん、３年ぶり新作小説を７月発売…「夏帆―Ｔｈｅ Ｔａｌｅ ｏｆ ＫＡＨＯ―」 村上春樹さん、３年ぶり新作小説を７月発売…「夏帆―Ｔｈｅ Ｔａｌｅ ｏｆ ＫＡＨＯ―」 2026年4月23日 12時0分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 新潮社は２３日、村上春樹さんの３年ぶりの新作小説「夏帆―Ｔｈｅ Ｔａｌｅ ｏｆ ＫＡＨＯ―」を７月３日に発売すると発表した。 ２０２３年の「街とその不確かな壁」以来となる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「千代の支えがうしろにある。もう恐れるものはない」……生誕１３０年、吉屋信子が描くシスターフッド 「ばけばけ」小泉八雲の妻セツの本「思ひ出の記」新装版、２万部のヒット…松江市の出版社に書店から問い合わせ殺到 人文系出版社で目立つ名著の復刊シリーズ……「本をどう売るかの試行錯誤の一つ」 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 金属加工, 仏壇, 老後, グループウェア, 置床工事, リペア工事, 大阪, リハビリ, 在宅医療