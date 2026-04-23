犬っぽいところがある猫さんがボール遊びを始めると、まるで忠犬に…！？思わずクスッと笑ってしまう光景が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「前世は犬だった？」「賢いワンちゃんwかわいいですね～」「なんて楽しい子！」といったコメントが寄せられました。

【動画：ボール遊びをする猫→ママのところに運んできて…健気すぎる『まるで犬のような行動』】

犬っぽい猫さんのまさかの行動

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、得意気にあることをする、ちょび髭模様が可愛いハチワレ猫の「くろまめ(まめ)」ちゃんの姿。ママさんラブな女の子で、中身が犬っぽいのだとか。

ある日、ひとり騒がしく遊んでいたまめちゃんが、ママさんのもとへ駆けてきたかと思うと…。口からポロッと落としたのは、まさかのボール。犬といえばの『おもちゃを持ってくる』行動に、「すご～い！」とママさんも大興奮だったそうです。

エンドレス&ドヤ顔

まめちゃんはひとり遊びを再開したものの、なにしろとっても不器用さん。少し屈めば入れる台の下に入ったボールを取ろうとして、なぜか空中を前足でかいたり。興奮しすぎてボールそっちのけで暴走したりと、面白い行動の連続だったといいます。

そして、ママさんが褒めて喜んでくれたことを理解したからなのか、ついにはエンドレスボール遊びに突入！投げると持ってきてはドヤ顔をするまでがセットだそうで、非常に可愛いのですが、休憩なしはなかなかハードですね。

“ほぼ犬”なまめちゃん

ママさんが夕食の準備を始めたので終了…かと思いきや、大人しくしていたはずのまめちゃんがまたボールを持ってきたそう。しかも驚くことに、「持ってきたよ」と教えるように鳴きながら。先ほどよりもさらに得意気に見える表情も愛らしいです。

そのまま忠犬まめちゃんと、再びエンドレスで付き合ったというママさん。持ってきてくれたお礼におやつをあげますが、なんとまめちゃん、お手とおかわりをすでに習得済みなのだそう！犬化が止まらないまめちゃんなのでした。

投稿には「忠犬まめ子。いつ見ても、おもかわいい」「まめちゃん、個性的で大好き♡」「ボールにお手々届いてないよw」「お喋りしながらボール運んでくるの凄いww」「お手も出来るし、ボールも持ってこれる！賢い」「猫の着ぐるみを着たワンちゃんだったりして」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんと先輩のキジトラ姉妹の日常の様子が投稿されています。犬化が止まらないまめちゃんのおもしろ可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。