仰向けになった子猫にブラッシングを施してみたら、まさかの可愛すぎる『おねだり仕草』が見られて…？心から気持ちよさそうにブラッシングを受ける子猫の様子を収めたリール動画は、記事執筆時点で697万回以上も再生されており、「可愛いすぎて何回でも観てしまう」「最高」との声があがりました。

【動画：甘えん坊の子猫を『ブラッシング』していると…とんでもなくあざとい『まさかの仕草』】

愛おしさ全開のつくねちゃん

Instagramアカウント「つくね おはぎ」に投稿されたのは、リラックスしながらブラッシングを堪能する子猫の様子を収めたリール動画です。

登場するのは、ブリティッシュショートヘアの「つくね」ちゃんです。大きくなっても甘えん坊だというつくねちゃんの子猫時代は、言葉にならないほどの愛らしさ。うるうるのお目目と、ブリティッシュならではのふわふわの毛質がたまりません。

ブラッシングでとろける

ある日、つくねちゃんのブラッシングをすることにしたという飼い主さん。毛布の上で仰向けになっているつくねちゃんの胸元から優しくとかしはじめると、すぐにウットリした表情になったのだとか。そして、胸の前にあった手を顔の上にぐ～っと伸ばし始めたといいます。

その姿はまるで「もっとブラッシングお願いします」とおねだりしているかのようだったそうで、飼い主さんがリクエストに応えるように、腕の付け根あたりをしっかりと梳とかしていたそう。

ゴッドハンドでもとろける

別の日の投稿では、飼い主さんのゴッドハンドにとろけるつくねちゃんの様子が収められていました。ヘソ天姿で、お腹をなでなでされてご満悦な模様。

同居中のサイベリアン「おはぎ」ちゃんもまた、絶妙なゴッドハンドに幸せそうな表情を浮かべていたのでした。

初めに紹介した投稿には、日本のみならず様々な国からたくさんのコメントが集まっていて、「小さな足がたまらない」「なんて可愛いの♡」など、どれも大絶賛です。

Instagramアカウント「つくね おはぎ」では、成長したつくねちゃんとおはぎちゃんの日常生活の様子や、子猫時代の尊い記録を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『つくね おはぎ』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。