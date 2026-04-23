チェルシーは泥沼の5連敗…得点力不足が深刻化したなかでエステバンが負傷

イングランド1部チェルシーに所属するブラジル代表FWエステバンが、現地時間4月18日に行われたプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦（0-1）で負傷退場した。

米スポーツ専門メディア「The Athletic」が報じている。記事では「チェルシーのフォワードがハムストリングを負傷したため、ブラジル代表としてワールドカップに参加できるかは深刻な疑いがある」と、若き才能を襲った悲劇を伝えている。

試合開始早々の前半16分、エステバンはピッチに座り込み、そのまま交代を余儀なくされた。最新の診断結果によると負傷の程度は深刻で、「グレード4のハムストリング損傷を負った」と指摘している。6月11日に開幕を控えるワールドカップについて、同メディアは「18歳がワールドカップに出場できる可能性は非常に低い」と、ブラジル代表にとって大きな痛手となる可能性を報じた。

今季パルメイラスから加入したエステバンは、チェルシーで公式戦36試合に出場し、8ゴール4アシストを記録。低迷するチームのなかで数少ない希望となっていた。リアム・ロシニアー監督は試合後、負傷した若きアタッカーが「ロッカールームで涙を流していた」と言及している。また、「今シーズンのチェルシーを見る上で、最も楽しいことのひとつだった」と、その離脱を惜しむ声が上がっている。

ブラジル代表でもカルロ・アンチェロッティ監督の下で中心選手となりつつあったエステバン。直近の国際試合4試合で4ゴールを挙げるなど、代表での地位を確立していた矢先の出来事だった。同メディアは「ブラジル代表としての初めての大会を欠場することになれば、心が折れるような出来事だ」と綴っており、若きスターの不在が大会に与える影響の大きさを伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）