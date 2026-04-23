「ハリー・ポッター」25周年を記念し実施されている、シリーズを代表するフレーバーのひとつである「バタービール」を祝う「バタービール・シーズン」

世界各国でファンに「バタービール」を届ける「バタービールトラック」が巡回しており、日本では「ハリー・ポッター マホウドコロ」が「バタービールトラック」をオアシス21に出店します☆

名古屋・オアシス21「ハリー・ポッター マホウドコロ」バタービールトラック

開催期間︓2026年4月29日(⽔・祝)〜5月6 日(⽔・振休)

開催場所︓オアシス21 銀河の広場(愛知県名古屋市東区東桜 1-11-1)

営業時間︓11:00〜17:00※営業時間は施設営業時間に準じます

※テイクアウト専門店です

2026年は「ハリー・ポッター」25周年を祝し、「バタービール・シーズン」が再び登場︕

5月31日までの間、「ハリー・ポッター」作品で登場して以来たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されるドリンク「バタービール」にインスパイアされた数量限定のスイーツや限定メニュー、テーマ性あふれる体験が楽しめます。

「バタービール・シーズン」企画の⼀つとして、世界各国のファンへ「バタービール」を届けている⽇本でも待望の「バタービールトラック」が、名古屋・栄のオアシス21に出店されます。

出店に合わせて「バタービールトラック」でしか買えないバタービールシロップのかかったできたてのポップコーンが提供されるほか、全国の「ハリー・ポッターマホウドコロ」店舗にて4月29日より新発売のパチパチとはじけるキャンディー⼊りのコットンキャンディーが販売されます。

ハリー・ポッター バタービール ポップコーン

価格︓1,200円(税込)

発売日︓2026年4月29日(⽔・祝)

サイズ︓W130×H114×D130mm

内容量︓30g

備考︓ポップコーンを購入ごとに1枚「バタービール ステッカー(全1種・非売品)」をプレゼント

販売店舗︓ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

※オンラインショップを含む、全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」では販売されません

できたてほかほかの塩味のポップコーンに、バタービールシロップをかけた特製ポップコーンが、バタービールトラック限定で登場。

⽢じょっぱい風味がクセになる味の⾷べきりサイズのポップコーンは、バタービールをデザインした特別なケース⼊りです。

プラスチック製の容器はポップコーンを⾷べ終わったあと再利⽤が可能で、個包装のお菓⼦やハンドクリームなどを⼊れて⼩物⼊れとして活⽤できます。

「ハリー・ポッター バタービール ポップコーン」を購入された方には先着で、非売品の「バタービール ステッカー」 がプレゼントされます。

ハリー・ポッター バタービール コットンキャンディー

価格︓1,200円(税込)

サイズ ︓W110×H96×D110mm

内容量︓25g

発売日︓2026年4月29日(⽔・祝)

販売店舗 ︓オンラインショップを除く全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

※店頭販売限定品です。持帰り⽤の専⽤袋に⼊れて提供されます。オンラインショップでの販売は実施されません

バタービールトラックのほか、全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」で登場する、バタービールをイメージしたイエローとホワイト2層のコットンキャンディー。

イエローの部分はパチパチとはじけるキャンディー⼊りで、ちょっぴり刺激的なバタービールフレーバーに仕上げられています。

バタービールをデザインした、持ち運びに便利な専⽤の⼱着袋付きです。

購入特典：ステッカー

期間︓2026年4月29日(⽔・祝)〜 なくなり次第終了

内容 ︓「ステッカー(全8種・非売品)」をひとつプレゼント

対象店舗 ︓ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

※1 会計につきランダムでひとつのお渡しです。オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」で配布中のステッカーと同⼀です

「ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック」にて税込み3,300円以上購入された方に、非売品のステッカーをプレゼント。

ホグワーツの４つの寮のシンボルの動物などがプリントされた「ハリー・ポッター25 周年」記念ステッカー全8種からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

多くの魔法使いと世界中のファンに愛される「バタービール」を、特別な「バタービールトラック」で楽しめるスペシャル企画。

名古屋・オアシス21に2026年4月29日より期間限定で出店される「ハリー・ポッター マホウドコロ」バタービールトラックの紹介でした☆

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