『熱闘甲子園』音楽イベント開催決定、2DAYSに拡大 過去テーマソング担当した豪華アーティストが出演【概要】
高校野球の熱戦を伝え続けてきたABCテレビ『熱闘甲子園』の音楽イベント『熱闘甲子園presents 熱闘JAM』が9月22日・23日に開催される。きょう23日に発表された。
【画像】『熱闘JAM 2026』DAY1出演者
高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大した。
注目のDAY 1出演アーティストには、過去に『熱闘甲子園』のテーマソングを担当し、球児たちの背中を押してきたDa-iCE（2025年担当）、FUNKY MONKEY BΛBY'S（2010年担当）の参戦が決定した。
また、『熱闘JAM2026』の本番ステージにおいて、全国の高校吹奏楽部から出演校を募集予定。アーティストによるライブ、そして高校吹奏楽部による力強いパフォーマンスが行われる。
【開催概要】
・公演名：熱闘甲子園presents 熱闘JAM 2026
・開催日：
＜DAY1＞2026年9月22日（火・祝）開場:15：00 開演：16：00
＜DAY2＞2026年9月23日（水・祝）開場:14：00 開演：15：00
・場所: GLION ARENA KOBE
・特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社
・チケット料金：
SSアリーナ席(特典タオル付)：1万5000円／SSアリーナ席：1万3000円／Sアリーナ席(特典タオル付)：1万3000円／Sアリーナ席：1万1000円／Aスタンド席：9000円／Bスタンド席：6000円
・チケット販売：4月23日（木）正午〜 熱闘JAM最速先行で受付開始
※いずれも税込み
【画像】『熱闘JAM 2026』DAY1出演者
高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大した。
また、『熱闘JAM2026』の本番ステージにおいて、全国の高校吹奏楽部から出演校を募集予定。アーティストによるライブ、そして高校吹奏楽部による力強いパフォーマンスが行われる。
【開催概要】
・公演名：熱闘甲子園presents 熱闘JAM 2026
・開催日：
＜DAY1＞2026年9月22日（火・祝）開場:15：00 開演：16：00
＜DAY2＞2026年9月23日（水・祝）開場:14：00 開演：15：00
・場所: GLION ARENA KOBE
・特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社
・チケット料金：
SSアリーナ席(特典タオル付)：1万5000円／SSアリーナ席：1万3000円／Sアリーナ席(特典タオル付)：1万3000円／Sアリーナ席：1万1000円／Aスタンド席：9000円／Bスタンド席：6000円
・チケット販売：4月23日（木）正午〜 熱闘JAM最速先行で受付開始
※いずれも税込み