☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝島田、阪神＝高橋

阪神の高橋は今シーズン３試合に登板して無傷の２勝。２４回を投げて失点は１点だけの防御率０・３８。３月２８日の巨人戦に今月１２日の中日戦は、ともに完封での白星だった。

２３日のＤｅＮＡ戦も完封勝ちなら、早くも今年３度目。４月までに３度の完封となれば、１９８４年に３度の今井雄太郎（阪急）以来。セ・リーグでは１９６６年に３度の池田英俊（広島）が最後になる。

阪神では１リーグ時代の１９４３年に若林忠志がマークした１度だけ。４月１７日の名古屋戦、２４日と２９日の南海戦だった。高橋が２３日のＤｅＮＡ戦で、若林以来チーム８３年ぶり２人目の記録に挑む。

（その他のカード）

☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝岡本、ヤクルト＝高梨

☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、楽天＝滝中

☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝菅井、ソフトバンク＝大津

☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝西野、オリックス＝寺西