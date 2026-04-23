植草克秀、現在の愛車は“芸能人御用達”高級SUV「日本でほとんど見かけてないころから」 その使い方におぎやはぎ驚き
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に、少年隊でデビューし、現在、俳優・歌手として活躍する植草克秀が出演。植草がこれまで乗ってきた愛車遍歴にせまる。
【写真】植草の“愛車”の時代から圧倒的に進化…ラグジュアリー感満載の『Gクラス』内外装全部見せ
番組冒頭、芸能界屈指の車好きとして知られている植草が“現在の愛車”に乗って登場。おぎやはぎに「芸能人ですね」と言われた“愛車”は、ドイツの“高級SUV”。79年に初代が発売されて以来、人気を集め続けるロングセラーモデルで、ドイツ語でオフロード車を意味する“ゲレンデ・ヴァ―ゲン”の愛称でも親しまれている。
「日本でほとんど見かけてないとき」から同モデルを3台乗り継ぎ、現在の愛車は1998年に購入して25年以上乗っているという植草は、その使用用途を説明。すると、おぎやはぎは「ちゃんとした使い方していたんですね」と驚く。だが、かつて同車に憧れていた小木が、妻から言われた衝撃の一言を告白。その言葉に、昔から小木の妻と交流があるという植草は困惑する。
今でこそ“芸能人御用達”の同車だが、購入当初はあまり理解されなかったといい、当時の周囲の反応、購入の理由などのエピソードを語る。
【写真】植草の“愛車”の時代から圧倒的に進化…ラグジュアリー感満載の『Gクラス』内外装全部見せ
番組冒頭、芸能界屈指の車好きとして知られている植草が“現在の愛車”に乗って登場。おぎやはぎに「芸能人ですね」と言われた“愛車”は、ドイツの“高級SUV”。79年に初代が発売されて以来、人気を集め続けるロングセラーモデルで、ドイツ語でオフロード車を意味する“ゲレンデ・ヴァ―ゲン”の愛称でも親しまれている。
今でこそ“芸能人御用達”の同車だが、購入当初はあまり理解されなかったといい、当時の周囲の反応、購入の理由などのエピソードを語る。