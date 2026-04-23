ShowMinorSavage、約1年半ぶりシングル「ROMEO」4・24配信決定 パフォーマンス映像も公開へ
BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、24日にシングル「ROMEO」を配信リリースすることが決定した。
【写真】J-WAVE『MILLION BILLION』に登場したShowMinorSavageの3人
同作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなる待望のシングル。メロウな質感が印象的なR＆Bナンバーで、“Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関係性を描く。理想的な愛の象徴である“ロミオ”にはなれないとわかりながらも、相手の想いに甘え関係を続けてしまう悪い男の弱くわがままな心情をつづった楽曲で、“俺はロミオになれない”というフレーズを軸に、完璧な恋愛像にはなれない不完全さや葛藤をリアルな言葉で表現している。
ShowMinorSavageはメンバー3名によるセルフプロデュース型のユニットであり、今回はワールドワイドに活躍する音楽プロデューサー・Taka Perryとのコライトにて制作された。Taka Perryはグローバルに活躍する音楽プロデューサー、作曲家、作詞家で、現在はKATSEYE、Cashmere Cat、Ruel、Hard Life、SIRUP、yama、iri、MAZZELなどの楽曲を手がけている。国内外で活躍するプロデューサーとの制作により、グローバル水準のサウンドと日本語リリックを融合した作品に仕上がっている。
なお、今年3月に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』で同曲を初披露した際のパフォーマンス映像も同日午後7時にShowMinorSavageの公式YouTubeチャンネルにて公開される。音源とは異なる臨場感と表現力で、楽曲の世界観をより立体的に体感できる内容となっている。
【写真】J-WAVE『MILLION BILLION』に登場したShowMinorSavageの3人
同作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなる待望のシングル。メロウな質感が印象的なR＆Bナンバーで、“Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関係性を描く。理想的な愛の象徴である“ロミオ”にはなれないとわかりながらも、相手の想いに甘え関係を続けてしまう悪い男の弱くわがままな心情をつづった楽曲で、“俺はロミオになれない”というフレーズを軸に、完璧な恋愛像にはなれない不完全さや葛藤をリアルな言葉で表現している。
なお、今年3月に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』で同曲を初披露した際のパフォーマンス映像も同日午後7時にShowMinorSavageの公式YouTubeチャンネルにて公開される。音源とは異なる臨場感と表現力で、楽曲の世界観をより立体的に体感できる内容となっている。