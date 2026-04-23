『メガネ、時々、ヤンキーくん』テレビアニメ化決定 原作者は歓喜「夢が叶って」
漫画『メガネ、時々、ヤンキーくん』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせて、原作者・なるきからのお祝いイラストとコメントが公開された。
【画像】どんな漫画？『メガネ、時々、ヤンキーくん』ページ
講談社「別冊フレンド」で連載中の同作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマンガチンコラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、累計発行部数は100万部を突破している。
アニメ化を記念して、本日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミックDAYSにて原作コミックを３巻分完全無料公開された。
■なるきコメント
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラが喋って動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢が叶ってとても嬉しいです。いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。
【画像】どんな漫画？『メガネ、時々、ヤンキーくん』ページ
講談社「別冊フレンド」で連載中の同作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマンガチンコラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、2022年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、累計発行部数は100万部を突破している。
■なるきコメント
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラが喋って動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢が叶ってとても嬉しいです。いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。
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