BTS・V、日本公演を振り返る「心から感謝しています」 オフショット公開にファン歓喜「日本語で投稿してくれるし愛すごい」「最高のテテちゃん」
韓国の7人組グループ・BTSのVが23日、自身のインスタグラムを更新。17日、18日の2日間にわたり東京ドームで開催した約7年ぶりとなる日本公演、『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を振り返った。
【写真】ラーメンやとんかつを食べる姿も…日本を満喫したBTS・V
Vは日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています（紫のハート）」のコメントとともに、日本での写真を20枚公開。
ライブフォトや、リハーサルの模様、日本の街を歩く姿に加え、ラーメンやとんかつを食べる様子を公開。また、日本で訪れた「ポケパーク」でも着用していた、コダックの帽子をかぶり撮影した4カット写真もアップした。
この投稿にファンからは「素敵なステージ、最高に幸せな時間でした」「日本の様子載せてくれるだけで歓喜」「こちらこそありがとうを伝えたい」「日本語で投稿してくれるし愛すごい」「日本を好きになってくれて、日本語もたくさん勉強してくれて、本当にありがとう」「狭い席でラーメンを食べるテテさんとナムさんかわいい」「コダック帽ひとつで 最高のテテちゃん」と反響が集まっている。
【写真】ラーメンやとんかつを食べる姿も…日本を満喫したBTS・V
Vは日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています（紫のハート）」のコメントとともに、日本での写真を20枚公開。
この投稿にファンからは「素敵なステージ、最高に幸せな時間でした」「日本の様子載せてくれるだけで歓喜」「こちらこそありがとうを伝えたい」「日本語で投稿してくれるし愛すごい」「日本を好きになってくれて、日本語もたくさん勉強してくれて、本当にありがとう」「狭い席でラーメンを食べるテテさんとナムさんかわいい」「コダック帽ひとつで 最高のテテちゃん」と反響が集まっている。