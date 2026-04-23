隙を見て冷凍うどんを奪い取ったワンコ。そのまま手放さず、まさかの行動を見せることとなりました。完全に守りきる姿と、その後の予想外の展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で389万回再生を突破。「愛おしい♡」「ガード固いなぁｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：隙を見て『冷凍うどん』を奪い取った犬→完全に守りきってしまい…まさかの『自然解凍』してしまう光景】

なぜか“冷凍うどん”を死守

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」に投稿されたのは、冷凍うどんを巡る柴犬の不思議な行動。とある日、買ってきた冷凍うどんが、気づけばワンコのもとにあったのだとか。どうやら冷蔵庫にしまう隙を見て、すかさず確保されてしまったようです。

横たわりながら、冷凍うどんに体を寄せてキープするワンコ。その表情はどこか真剣そのもの。じっとカメラを見つめる様子からは、周囲の動きをしっかり警戒しているようにも見えます。まるで「これは渡さない」と言わんばかりの姿勢からは、強い意志が感じられるよう。

近づくと全力で拒否…！

様子を見に近づこうとすると、ワンコは突然声を上げて威嚇するような反応を見せたのだとか。耳を後ろに倒し、歯を見せるその姿からは、本気で守ろうとしている様子が伝わってきます。冷凍うどんを抱えたまま見せる真剣さが可愛らしく、クスッと笑ってしまうほど。

その後も冷凍うどんの上に顎を乗せたり、片脚を乗せ続けたりと、決して手放そうとはしなかったそう。どんな姿勢になっても、必ずどこかがうどんに触れている状態をキープ。まるで大切な宝物を守るかのようなその様子に、頬が緩んだ人も多いようです。

守りきった末にまさかの結末

しばらくしてワンコは、ウトウトし始めたものの、変わらずしっかりとうどんをキープしていたんだとか。やがてそのまま眠りに入り、なんと冷凍うどんを枕代わりにしてしまったのだそう。うどんの上に顎を乗せ眠る姿は、なんともシュールで愛おしい光景だったといいます。

長時間守られ続けた結果、うどんは自然解凍されてしまったよう。そして最後は、ごはんが登場すると迷いながらもそちらへ移動。あれほどまでに死守していたうどんを置いていく姿には、思わず笑ってしまいます。冷凍うどんを巡る一連の出来事は、まさかの結末とともに、多くの人の笑いを誘うこととなったのでした。

投稿には「絶対要らんのに死守してんの可愛い」「守りながらウトウトしてるｗｗ」「なぜそんなに冷凍うどんが大切だったか気になりすぎるｗ」「冷凍うどん守りきるとこ可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」では、可愛い柴犬達の日常の様子が投稿されています。思わず笑ってしまうユニークな姿や、愛らしい表情に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。