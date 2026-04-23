人気インフルエンサー・MINAMIが4月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。母娘でGUの新作を購入＆紹介する動画を公開した。

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MINAMIは19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、姉・妹との三姉妹動画をアップしており、人気を集めている。今回動画に出演している母「みみママ」もファンにはお馴染みで、その美しさがたびたび話題になっている。

今回の企画は上記の通り、GUの購入品紹介だが、母娘で「正反対のカラー」を選んだという。MINAMIは「こんなに違うかってくらい。天使と悪魔って感じの色味」と語る。MINAMIがブラックの2ピースリブニットポロシャツを紹介すれば、みみママはオフホワイトのレースリボンカーディガンをピックアップ。さすが母娘、二人ともコットンブレンドスクエアネックキャミソール（ドライ）を購入しているが、こちらもMINAMIはネイビーで、みみママはオフホワイトと、やはり色の好みははっきり分かれていた。

その他、詳細は実際に動画をチェックしてもらいたいところだが、全身をコーディネートしてみると、MINAMIは暗めの配色でシャープな印象ながら、ガーリーさもある“小悪魔”なスタイル。一方のみみママは、明るい配色で爽やかさが際立つスタイルだ。“天使”というほど甘々ではなく、若作り感のない着こなしが視聴者からも好評だった。

今回の動画には「洋服選びの参考になってありがたい」という趣旨のコメントとともに、「まじで親子に見えないぐらいみみママさん若くてかわいい」「娘ちゃんもかわいすぎるがママもかわいすぎる！」との声が寄せられている。

（文＝向原康太）