KDDIと沖縄セルラーは、スマートフォンと衛星が直接通信するサービス「au Starlink Direct」の海外ローミング接続について、対応国を4カ国に拡大すると発表した。

現在提供中のアメリカに加え、2026年6月からカナダ、9月からフィリピン、2026年内にニュージーランドでの提供が順次開始される。

今回の拡大では、各国の提携事業者を通じてサービスが提供される。カナダではRogers Communications Canada（6月）、フィリピンではGlobe Telecom（9月）、ニュージーランドではSpark New Zealand（2026年内）と連携する。アメリカではすでにT-Mobileとの提携により提供されている。

圏外エリアでも自動で衛星接続

「au Starlink Direct」は、空が開けた場所であれば、従来の通信設備では圏外となるエリアでもスマートフォンでの通信を可能にするサービスだ。

約650基のStarlink直接通信衛星を活用する「Starlink Mobile」の仕組みにより、メッセージの送受信や位置情報の共有、緊急地震速報の受信、AI相談のほか、対応アプリでのデータ通信を利用できる。

日本国内で同サービスを利用しているユーザーであれば、対象国でも、事前の申し込みなしで利用できる。

ただし、利用にあたっては、対象機種を最新のソフトウェアにアップデートした上で、ローミング設定を有効にする必要がある。設定済みの端末で圏外エリアに移動すると、自動で提携事業者の衛星と接続され、国際ローミングが開始される。利用料は当面無料となっている。