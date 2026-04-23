仙台管区気象台が発表した内容です。

【画像】今後の天候

■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （５月～７月）

＜予報のポイント＞

・向こう３か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。

＜向こう３か月の平均気温・降水量＞

・平均気温（向こう３か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量 (向こう３か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■月別の天候

・天気は数日の周期で変わるでしょう。

・期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

■月別の平均気温・降水量

・平均気温５月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・平均気温６月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・平均気温７月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量５月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量６月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量７月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2619421?display=1