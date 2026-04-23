東北地方の向こう3か月(5月～7月)の天候の見通しは 平均気温・降水量は？ 月別では？ 今後の東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台が発表した内容です。
■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （５月～７月）
＜予報のポイント＞
・向こう３か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。
＜向こう３か月の平均気温・降水量＞
・平均気温（向こう３か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量 (向こう３か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■月別の天候
・天気は数日の周期で変わるでしょう。
・期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
■月別の平均気温・降水量
・平均気温５月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・平均気温６月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・平均気温７月
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量５月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量６月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量７月
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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