これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



また、魚沼市と南魚沼地域に融雪注意報が発表されています。雪解けによる土砂災害にお気をつけください。



◆23日(木)これからの天気

低気圧や前線が近づくため、天気が下り坂に向かうでしょう。各地とも雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降りそうです。



降水確率は、上越市・長岡市・湯沢町では夜にかけて50%以上と高くなっています。



◆23日(木)の予想最高気温

最高気温は18～22℃の予想です。

昨日より3℃前後低いでしょう。

北よりの風もやや強く吹くため、少しひんやりと感じられるかもしれません。