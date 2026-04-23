池山ヤクルトに現れた「左の柱」…開幕4戦負けなし、“打てる投手”にファンも反応「最多勝争いだな！」「燕の左エースですね」

山野は開幕から4戦負けなしと好投を続けている（C）産経新聞社

開幕から4戦負けなし

ヤクルトは4月22日の広島戦（マツダ）に2−0と完封勝利。

先発左腕の山野太一の粘投も光った。

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開幕3戦3勝後、1度抹消となり、中10日での登板。2回は二死満塁のピンチなどもありながら要所を抑え、打たせて取るピッチングで広島打線に点を奪わせない。

力のあるまっすぐ、フォークのコンビネーションで6回5安打2四死球2奪三振無失点でこれで開幕から負けなしの4連勝。

球団左腕では75年安田猛以来、51年ぶりの快挙達成となった。

また山野といえば「打てる投手」、打撃センスの良さも知られる。1−0と1点リードの4回には一死二、三塁から中犠飛を放ち、2点目を奪った。

開幕から3試合連続安打中だったが、この日もしっかり仕事を果たし、自らを助けた。