◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界バンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、“秘密兵器”の存在をほのめかした。

所属ジムで公開練習を前に会見。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との一戦を前に、井上が過去に左フックでダウンを喫したことが参考になるか聞かれ「そこ１つだけに固執するのではなく、たくさんの武器をチームに授けてもらった。それをリアクションで出していけるような形になれば」と返答。左フック以上に多くの武器が備わっているか、と聞かれると「はい」と穏やかながらハッキリした口調でうなずいた。

公開練習には報道陣約１００人が詰め掛け、尚弥陣営の大橋秀行会長、井上真吾トレーナーらも視察に訪れた。初回から猛攻を仕掛けるような奇襲の可能性については「あります」とニヤリ。「出方は９割方分かっている、と大橋会長が言っていたので、それでいくんじゃないかなと思っています」と冗談を飛ばす余裕もみせた。

１９日に強化キャンプ先の米カリフォルニア州ロサンゼルスから帰国し、翌２０日には練習を再開。時差ボケが残っているというが、シャドー、ミット打ち１ラウンド、サンドバッグ打ち１ラウンドで軽快に体を動かした。１５歳の時から指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーも来日し調整を進めている。