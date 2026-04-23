きのう、岩手県大槌町で複数発生した山林火災は、一夜が明けたきょうも延焼していて、消火活動が続いています。現場から中継です。

【写真を見る】岩手・大槌町の山林火災 延焼続き住宅街に迫る 小鎚地区・吉里吉里地区の2か所で火災 74世帯180人が避難

岩手県大槌町の火災現場が見渡せる高台です。

町内では、きのう午後、2か所で山林火災が発生し、現在も延焼しています。

ここから見えるのは、吉里吉里地区を中心に延焼している火災です。白い煙が上空に上がっている様子が見えます。

岩手県によりますと、焼失面積は小鎚地区の火災がおよそ15ヘクタール、吉里吉里地区の火災がおよそ140ヘクタールとなっています。

また、大槌町によりますと、城山公園体育館に避難した60代の女性が転倒し、あご付近に切り傷を負ったほか、小鎚地区で住宅など7棟が焼ける被害がありました。

町内にある小中高校全てが、きょうは臨時休校となっています。

赤浜と安渡、吉里吉里の一部地域には避難指示が継続していて、きょう午前10時現在で、74世帯180人が町内3か所に設けられた避難所に身を寄せています。