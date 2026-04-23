タレントの神田うの（51）が23日までに自身のインスタグラムを更新。親友である歌手の美川憲一（79）のライブの感想をつづった。

神田は「昨日は美川憲一さん コロッケさん ジョイントコンサートへ伺わせて頂きました」と報告。美川やコロッケ、タレントのはるな愛とのツーショットを公開した。

「コロちゃんとは久々に会えて嬉しかったですし相変わらずの卓越されたスーパーエンタメモノマネは流石過ぎて大笑いでした」とコロッケのモノマネに大満足の様子だった。

続けて、「そして色々あった中で見事に復活を遂げた憲ちゃんが歌っている姿を見て涙が溢れました」と親友の美川に言及。美川は昨年、「洞不全症候群」と「パーキンソン病」を公表している。神田は「今までも聴いてきた大好きな曲、『生きる』は今まで以上に感動し涙が溢れ、隣りで一緒に観て（聴いて）いたお友達も泣いていました」と涙したことを明かした。

「今の憲ちゃんだからこそ、更に力強く、聴衆を励まし感動させられるんだなって」と感動。「本当に心に響く感動の素晴らしいコンサートでした」と振り返り、「今までも、そしてこれからもいつも色々な教えと学びを与えてくれる憲ちゃん これからもずっとずっと歌い続けてね」とエールを送った。