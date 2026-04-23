◆米大リーグ ロッキーズ―パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パドレス戦で先発し、６回途中で１０１球を投げ、５安打１失点、４奪三振の好投を見せて、２勝目の権利を持って降板した。

初回には、先頭のロレアノに９球粘られて四球を与えると、１死二塁でメリルに中前適時打を浴びて先取点を献上。２回は２死からカンプサノに右中間へ二塁打を浴びたが、クロネンワースを二ゴロに打ち取って踏ん張った。

２回裏には、打線が元ドジャースのビューラーから４点を奪って一気に逆転。３点のリードをもらった菅野は３回、１番からの打順だったが、ロレアノを中飛、タティスを空振り三振、メリルを一ゴロで３者凡退で抑えた。４回も１死からボガーツに左前安打を許したが、後続を抑えて走者を進めなかった。４点リードとなった５回は３者凡退で抑えて２勝目の権利をつかんだ。６回も続投し、２番からの打順だったがタティスとメリルを二ゴロで２アウトを奪い、マチャドとボガーツに連打を浴びて降板した。その後ヒルが抑えて菅野の出した走者は生還せず。１０１球は今季最多でメジャー３５試合目の登板で２番目に多い投球数となった。

今季からロッキーズに加入した菅野は、開幕からの３登板では１勝無敗、防御率２・１６と好発進を切った。だが、前回登板の１７日（同１８日）本拠地・ドジャース戦では、大谷翔平投手（３１）に２安打を浴びるなど４回９安打５失点で敗戦投手になり、防御率も３・９２となった。試合開始時の気温が１・７度という極寒だったとあって、試合後には「間違いなく人生で投げた中で一番寒かった。一定の手応えもある。しっかり次につなげられると思いますし、つなげられるような１日になったかなと思います」と前を向いていた。