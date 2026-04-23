◇MLBナ・リーグ ロッキーズ-パドレス(日本時間23日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズ・菅野智之投手が6回途中までに被安打5、1失点の力投を披露し、今季2勝目の権利を得て降板しました。

前回登板の18日ドジャース戦では極寒の中、4回9安打5失点で黒星を喫した菅野投手。中4日で本拠地・パドレス戦のマウンドに上がります。

初回は先頭打者に9球を粘られて四球を与えると、1アウト2塁となって3番ジャクソン・メリル選手にタイムリーを浴び、先制点となる1点を献上。出鼻をくじかれる苦しい立ち上がりとなります。

それでも2回を無失点で切り抜けると、その裏に味方打線が4点の援護。3点リードで3回のマウンドへあがった菅野投手は、この回を3者凡退に抑えてリズムに乗ると、4回、5回と危なげなく打ち取り、スコアボードに0を並べました。

菅野投手は6回のマウンドにもあがると、先頭のフェルナンド・タティスJr.選手をセカンドゴロで1死、続くジャクソン・メリル選手も同じくセカンドゴロでテンポよく2死を奪います。するとマニー・マチャド選手とザンダー・ボガーツ 選手に連打を許し1、２塁としたところで降板。それでも後を受けたジェイデン・ヒル投手が後続をおさえ、無失点で終えました。

菅野投手は6回2死まで球数100球、被安打5、4奪三振、1失点と力投。ドジャースと同じく大きく勝ち越しナ・リーグ西地区・同率首位のパドレス強力打線を封じ、今季2勝目の権利を得てマウンドを降りました。