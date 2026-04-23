テレビを処分したのにNHKの請求が…「スマホを持っているから」という理由なのですが、スマホでNHKを見たこともありません。これ払わないとダメですか？

NHK受信料は「受信できる設備」があるかどうかで判断される

NHKの受信料は、「NHKの放送を受信できる設備を設置した場合」に契約義務が生じると放送法で定められています。ここで重要なのは、「実際に見ているかどうか」ではなく、「受信できる状態にあるかどうか」という点です。

例えば、テレビを自宅に設置していれば、NHKを見たことがなくても契約義務が発生します。これが「見ていないから払わない」という主張が通らない理由です。逆に言えば、受信できる設備がなければ契約義務は発生しません。

そのため、テレビを完全に処分し、チューナー付きの機器も一切持っていない場合は、原則として契約義務は発生しません。ただし、処分した事実をNHKに伝えていない場合、請求が続くケースもあるため注意が必要です。



スマホだけで契約義務が発生するケースとは？

近年問題になっているのが「スマホを持っているだけで契約が必要なのか」という点です。結論から言うと、通常のスマホを持っているだけでは、契約義務は発生しません。

ポイントは、「NHKの放送を受信できる機能を持っているかどうか」です。例えば、ワンセグやフルセグといったテレビ受信機能が搭載されている場合は、受信設備とみなされます。

一方で、一般にインターネットを通じてNHKの配信サービスを見るだけでは「受信設備」には該当しないと解釈されています。つまり、ワンセグに対応していないスマホであれば、契約義務は発生しないとされています。

したがって、「スマホを持っている＝必ず契約が必要」というわけではありません。機種や機能によって判断が分かれる点が重要です。



請求された場合の対処法と注意点

もしテレビを処分しているにもかかわらず請求が続いている場合は、まずNHKに対して「受信設備がない」ことを伝える必要があります。具体的には、解約の手続きを行い、テレビを処分したことを申告します。スムーズに進めるためにはテレビ処分時の書類は保管しておくと安心です。

また、スマホについても「ワンセグ機能がない」ことを明確に説明することが重要です。機種名を伝えれば、NHK側で確認されることが多いため、事前に自分のスマホの仕様を調べておくとやり取りがスムーズになります。

なお、連絡をせずに放置すると、未契約として訪問や通知が続く可能性があります。余計なトラブルを避けるためにも、早めに対応することが大切です。



テレビがないなら冷静に対応すれば支払いは不要な場合もある

テレビを処分し、ワンセグ機能付きの機器も持っていない場合、原則としてNHK受信料の支払い義務はありません。ただし、その事実をきちんと伝えない限り、請求が止まらないことがあります。

「スマホを持っているから」という理由だけで契約義務が発生するわけではないため、自分の状況を正しく整理することが重要です。特にスマホの機能は判断の分かれ目になるため、事前に確認しておくと安心です。

請求に不安を感じた場合でも、制度の仕組みを理解すれば冷静に対応できます。不要な支払いを避けるためにも、自分の設備状況を見直し、適切な手続きを取ることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー