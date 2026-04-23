アオシマ、プラモデル「日本海軍 戦艦 扶桑 1944 (金属砲身付き)」が8月に発売
【日本海軍 戦艦 扶桑 1944 (金属砲身付き)】 8月 発売予定 価格：4,400円
Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
青島文化教材社は、プラモデル「日本海軍 戦艦 扶桑 1944 (金属砲身付き)」を8月に発売する。価格は4,400円。予約は4月30日14時より開始する。
本商品は日本海軍の戦艦「扶桑」を大幅に対空火器を追加した太平洋戦争後期の姿で1/700スケールフルハルモデルで再現したもの。また、スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドが施され、本キットでは高角砲、機銃を中心に、各種艤装がアップデートされている。
金属製砲身が12本が付属し、新金型でリニューアルした艤装パーツにより濃密なディテール造形を実現。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) April 23, 2026
／
1/700 艦船（フルハルモデル）
日本海軍 戦艦 扶桑 1944 （金属砲身付き）
2026年8月発売予定！
＼
アオシマのフルハルシリーズが待望のリニューアル！！
【受注予約開始】4/30(木)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/xRr9abpD6A#アオシマ #プラモデル #船 pic.twitter.com/6G1HW9XOtr
Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。