東海地方は、今日23日(木)夜にかけて、雨が降り続くでしょう。この先も、たびたび雨が降り、ゴールデンウィークも、晴れの天気は長続きしない予想です。特に、ゴールウィーク後半は、天気がぐずつく見込みです。

今日23日(木) 夕方から夜は土砂降りの所も

今日23日(木)は、前線を伴った低気圧が、九州付近にあり東へ進んでいます。東海地方にも、まとまった雨雲がかかりはじめ、雨の降り出している所が多くなっています。

午後は、低気圧が東海地方に近づき、夕方から夜にかけて東海地方の沿岸を通過するでしょう。低気圧に向かって暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、午後は、広く本降りの雨となりそうです。雨のピークは、夕方から夜の所が多く、一時的に土砂降りとなる所もある見込みです。帰宅の時間と重なる方は、雨の降り方に十分注意してください。ただ、夜遅くには、雨は西から止んでくる見込みです。





気温は、朝から横ばいとなっています。午前11時の気温は、名古屋と岐阜、津で15.3℃、静岡で17.6℃です。この後も、ほとんど上がらないでしょう。空気がひんやりするため、昼間も上着があると安心です。

明日24日(金) 広く日差しが戻り気温上昇

明日24日(金)は、次第に高気圧に覆われるため、広く日差しが戻る見込みです。ただ、湿った空気や前線の影響が残るため、沿岸部では雲がとれにくいでしょう。

最高気温は、今日23日(木)より大幅に上がり、多くの所で20℃を超えそうです。岐阜など一部では、夏日(最高気温25℃以上)となるでしょう。調節しやすい服装がおすすめです。

ゴールデンウィークの天気と気温を詳しく

25日(土)は、高気圧に覆われて、大体晴れる見込みです。

26日(日)は、天気は下り坂ですが、日中は天気が持つ所が多いでしょう。夜は、次第に雨の降る所が多くなる見込みです。

27日(月)は、低気圧が本州付近を通過する影響で、午前中は広く雨が降りますが、午後は晴れ間が戻るでしょう。



その後も、晴れの天気は長く続かず、30日(木)も、広く雨が降る見込みです。

5月3日(日)以降は、前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨が続き、ぐずついた天気となりそうです。



最低気温・最高気温ともに、平年並みか平年より高いでしょう。極端な暑さはなく、また、曇りや雨の日でも気温は高めとなりそうです。