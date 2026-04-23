安田美沙子「母と双子の弟も奇跡的に」 44歳バースデーを家族で祝福、「パパの展示会」での2ショットも公開「素敵な写真」
2児の母でタレントの安田美沙子（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、花束を手にした写真や夫や子どもたちとの2ショット、食事の様子などを公開した。
【写真】「素敵な写真にほっこり」44歳のバースデーを家族に祝福してもらう安田美沙子
安田は「お誕生日は。。。次男の送迎、ラジオ パパの展示会とピャーって時間がすぎる。笑」と書き出し、「母と双子の弟も奇跡的にランチだけできました」「記念日には必ず行くレストランで、家族と母で乾杯」と当日の様子を報告。投稿では、白のトップスに黒のワンピースを合わせた装いで青や白の花を束ねた花束を手に笑顔を見せる写真を披露している。
さらに、夫の展示会での自撮り2ショット、子どもと顔を寄せたほほ笑ましい2ショットなど、慌ただしくも楽しげな雰囲気が伝わる誕生日のひとときを紹介した。また「大好きなみんながそばにいるだけで、とても幸せです」と心境もつづっている。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「素敵な写真にほっこり」「思い出の1日でしたね〜」「ステキな誕生日」「とてもじゃないけど44歳には見えない」など祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「素敵な写真にほっこり」44歳のバースデーを家族に祝福してもらう安田美沙子
安田は「お誕生日は。。。次男の送迎、ラジオ パパの展示会とピャーって時間がすぎる。笑」と書き出し、「母と双子の弟も奇跡的にランチだけできました」「記念日には必ず行くレストランで、家族と母で乾杯」と当日の様子を報告。投稿では、白のトップスに黒のワンピースを合わせた装いで青や白の花を束ねた花束を手に笑顔を見せる写真を披露している。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「素敵な写真にほっこり」「思い出の1日でしたね〜」「ステキな誕生日」「とてもじゃないけど44歳には見えない」など祝福の声が多数寄せられている。