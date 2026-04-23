【ラ・リーガ】ソシエダ 0−1 ヘタフェ（日本時間4月23日／アノエタ）

【映像】久保建英の「キレキレ切り返し」

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、圧巻のテクニックを披露。ダブルチームで守る相手の守備ブロックを破壊するドリブルで、ファンを歓喜させた。

4月18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードに勝利し、6シーズンぶり4回目の優勝を達成したソシエダは、23日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対戦。久保は1月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷して以来、約3カ月ぶりとなるスタメン復帰を果たした。

すると19分、早速見せ場を迎える。右CKからボックス脇で構えた久保がショートコーナーを受ける。DFフランシスコ・フェメニアが対峙して縦のコースを警戒する中、背番号14は左足で小刻みにボールを触りながらカットインを選択した。

そこへMFマーティン・サトリアーノがカバーに入り、ドリブルコースを警戒。追いかけてきたフェメニアがサトリアーノと被った瞬間を見逃さなかった久保は、左足で切り返して縦方向に持ち出す。この一瞬の動きで、2人を置き去りにし、ポケットからクロスを蹴り込むと、ファーサイドからの折り返しをゴール前のFWオーリ・オスカールソンがヘディングで合わせる。シュートは枠を外したが、久保の突破から作り出した決定機にアノエタのサポーターも大いに沸いた。

「W杯に向けてコンディションも上がってきたな」の声も

DAZNで解説を務めた長谷川アーリアジャスール氏は、「久保選手がボールを持ったら2人きますから。切り返しも深かったですね」と称賛。するとSNSのファンたちも「タケの切り返しキレキレやな」「久保の鋭い切り返し！」「相手DFを置き去りにするあの初速と、正確無比なタッチ。もはや芸術の域です」「キレキレすぎるぞ！」「ボール持つたびに何か起きそうで見てて楽しい」「W杯も楽しみ」「W杯に向けてコンディションも上がってきたな」と歓喜している。

この日の久保はゴールやアシストこそなかったものの、得意のドリブルとパスで攻撃にリズムを作り出す。チームは0−1の敗戦となったが、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を見せた。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

