同じ数字を2回掛ける「2乗」の計算の中でも、末尾が「5」の数字には、筆算を全く必要としない驚きの暗算テクニックが存在します。この法則を知っているだけで、計算スピードが劇的にアップ！ 1分と言わず、3秒での正解を目指してチャレンジしてみましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。覚えておいて損はなし。まずは1分以内でクリアできるか挑戦してみましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

35 × 35 = □

ヒント：末尾が「5」の2乗には、十の位の数字とその「次の数字」を掛けるという面白い法則がありますよ！

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正解：1,225

正解は「1,225」でした。

▼解説
末尾が「5」の2桁の数字を2乗する場合、以下のステップで瞬時に答えを出すことができます。

35 × 35 の計算方法：
1. 十の位の数字「3」と、その数字に1を足した「4」を掛ける（ 3 × 4 = 12 ）
2. 出てきた「12」を百の位より上に置く
3. その後ろに、5の2乗である「25」をくっつける
4. 合体させて 1,225 となる

この法則は、15×15（1×2で225）や45×45（4×5で2,025）など、末尾が5の数字ならすべてに応用可能です。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)