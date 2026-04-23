【算数クイズ】「35×35」を3秒で解く裏ワザは？ 面白い法則に気付けるかな
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。覚えておいて損はなし。まずは1分以内でクリアできるか挑戦してみましょう！
35 × 35 = □
ヒント：末尾が「5」の2乗には、十の位の数字とその「次の数字」を掛けるという面白い法則がありますよ！
答えを見る
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▼解説
末尾が「5」の2桁の数字を2乗する場合、以下のステップで瞬時に答えを出すことができます。
35 × 35 の計算方法：
1. 十の位の数字「3」と、その数字に1を足した「4」を掛ける（ 3 × 4 = 12 ）
2. 出てきた「12」を百の位より上に置く
3. その後ろに、5の2乗である「25」をくっつける
4. 合体させて 1,225 となる
この法則は、15×15（1×2で225）や45×45（4×5で2,025）など、末尾が5の数字ならすべてに応用可能です。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。覚えておいて損はなし。まずは1分以内でクリアできるか挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
35 × 35 = □
ヒント：末尾が「5」の2乗には、十の位の数字とその「次の数字」を掛けるという面白い法則がありますよ！
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正解：1,225正解は「1,225」でした。
▼解説
末尾が「5」の2桁の数字を2乗する場合、以下のステップで瞬時に答えを出すことができます。
35 × 35 の計算方法：
1. 十の位の数字「3」と、その数字に1を足した「4」を掛ける（ 3 × 4 = 12 ）
2. 出てきた「12」を百の位より上に置く
3. その後ろに、5の2乗である「25」をくっつける
4. 合体させて 1,225 となる
この法則は、15×15（1×2で225）や45×45（4×5で2,025）など、末尾が5の数字ならすべてに応用可能です。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)