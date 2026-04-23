「Jリーグ勢、強すぎる」「快挙だ」SNS沸騰！ ４年連続で続くアジアでの“猛烈な勢い”に注目集まる「資金力の違いを考えたら日本すごい」
FC町田ゼルビアが、アジアの頂点にあと一歩まで迫っている。現地４月25日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦する。クラブ史上初の出場ながら快進撃を続け、初優勝まで“あと１勝”という大舞台にたどり着いた。
今大会で改めて注目を集めているのが、近年の日本勢の猛烈な勢いだ。前身のACLを含め、日本クラブはこれで４大会連続の決勝進出となっている。
2022年に浦和レッズが優勝を果たすと、23-24年は横浜F・マリノス、24-25年は川崎フロンターレがいずれも準優勝と、安定してアジアの頂点争いを演じてきた。しかも４大会すべてで異なるクラブが決勝に進出している点も、日本サッカーの層の厚さを物語っている。
この快挙に、SNS上でもファンが続々と反応。「快挙だ」「４つ全て違うチームなの地味に凄いな」「日本のサッカーはアジアの盟主の座を獲得した」「Jリーグ勢、強すぎるやろマジで」といった称賛の声が相次いだ。
さらに「日本は世界最高のリーグを擁し、世界中に選手を輩出している。この優位性は今後も長く続くだろう」「JリーグはアジアNo.1リーグだと言える」「資金力の違いを考えたら日本すごい」と、日本サッカー全体のレベルの高さを評価するコメントも目立つ。
そんな流れを受け継ぎ、初挑戦で頂点に挑む町田。大会連覇を狙うアル・アハリ・サウジとの決勝は、日本時間26日１時15分にキックオフ予定。新たな歴史が刻まれる瞬間に、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界に挑め！ACLを戦う選手たちに心からの声援を送ったFC町田ゼルビアサポーター
今大会で改めて注目を集めているのが、近年の日本勢の猛烈な勢いだ。前身のACLを含め、日本クラブはこれで４大会連続の決勝進出となっている。
この快挙に、SNS上でもファンが続々と反応。「快挙だ」「４つ全て違うチームなの地味に凄いな」「日本のサッカーはアジアの盟主の座を獲得した」「Jリーグ勢、強すぎるやろマジで」といった称賛の声が相次いだ。
さらに「日本は世界最高のリーグを擁し、世界中に選手を輩出している。この優位性は今後も長く続くだろう」「JリーグはアジアNo.1リーグだと言える」「資金力の違いを考えたら日本すごい」と、日本サッカー全体のレベルの高さを評価するコメントも目立つ。
そんな流れを受け継ぎ、初挑戦で頂点に挑む町田。大会連覇を狙うアル・アハリ・サウジとの決勝は、日本時間26日１時15分にキックオフ予定。新たな歴史が刻まれる瞬間に、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界に挑め！ACLを戦う選手たちに心からの声援を送ったFC町田ゼルビアサポーター