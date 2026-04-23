ブラジル代表に痛手。プレミア名門の神童がハムストリング肉離れ。英BBCが報道「W杯出場が危ぶまれている」

ブラジル代表に痛手。プレミア名門の神童がハムストリング肉離れ。英BBCが報道「W杯出場が危ぶまれている」