ブラジル代表に痛手。プレミア名門の神童がハムストリング肉離れ。英BBCが報道「W杯出場が危ぶまれている」
チェルシーに所属するブラジル代表FWエステバンの北中米ワールドカップ出場が危ぶまれている。
英公共放送『BBC』によれば、現地４月18日に行なわれたプレミアリーグ第33節のマンチェスター・ユナイテッド戦（０−１）で負傷交代したエステバンは、その後の検査でハムストリングの肉離れが判明。チェルシーでの今季の残り試合をすべて欠場する予定だという。
同メディアは「今回の負傷により、今夏開催されるワールドカップ出場が危ぶまれている」と報道。こう続けている。
「エステバンは同大会を控えたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表で、レギュラーの座を確保していた。関係者によれば、大会までに回復する見込みはあるものの、グループステージ開始までにコンディションを万全に整えられない可能性もある。そのため、指揮官が無理に招集するかどうかは不透明だ」
北中米W杯でモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組に入ったブラジル。18歳にして代表通算11キャップ・５ゴールを記録している神童が本大会に不在となれば、その影響は小さくないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
英公共放送『BBC』によれば、現地４月18日に行なわれたプレミアリーグ第33節のマンチェスター・ユナイテッド戦（０−１）で負傷交代したエステバンは、その後の検査でハムストリングの肉離れが判明。チェルシーでの今季の残り試合をすべて欠場する予定だという。
同メディアは「今回の負傷により、今夏開催されるワールドカップ出場が危ぶまれている」と報道。こう続けている。
「エステバンは同大会を控えたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表で、レギュラーの座を確保していた。関係者によれば、大会までに回復する見込みはあるものの、グループステージ開始までにコンディションを万全に整えられない可能性もある。そのため、指揮官が無理に招集するかどうかは不透明だ」
北中米W杯でモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組に入ったブラジル。18歳にして代表通算11キャップ・５ゴールを記録している神童が本大会に不在となれば、その影響は小さくないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】