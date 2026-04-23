「72歳には見えない」THE ALFEE坂崎幸之助＆高見沢俊彦の“パリピ”な誕生日「若々しい」「華やかな飾りつけ」
ロックバンド・THE ALFEEが21日、公式インスタグラムを更新。メンバーの坂崎幸之助、高見沢俊彦が、今月72歳の誕生日を迎えたことを報告し、華やかなお祝いシーンや贈り物の数々を披露した。
【写真】「72歳には見えない」THE ALFEE坂崎幸之助＆高見沢俊彦の“パリピ”な誕生日 ※2枚目から
投稿では「4月15日 17日 坂崎さんと高見沢さんが、72歳のお誕生日を迎えました」とつづり、「Happy Birthday 72」と花で記された写真や、メンバーが祝福するショット、「72」とバルーンで装飾された空間、豪華なバースデーケーキなどが公開されている。
続けて「東京ガーデンシアターにて開催されたコンサートでは、たくさんの方に祝っていただき、ありがとうこざいました 毎年皆様と誕生日をお祝い出来る幸せを噛み締めています」（原文ママ）とつづり、豪華な花の贈り物の数々をアップ。
最後には「さあ、またまだいきますよー」（原文ママ）と意気込み、ちゃめっ気あふれる坂崎と高見沢のバースデーショットが披露された。
72歳を迎え、さらに元気なTHE ALFEEの姿に「72回目のお誕生日おめでとうございます」「楽屋の華やかな飾りつけ」「72歳には見えない可愛らしさ」「パリピ姿がお二人とも可愛い」「『72』の数字が冗談としか思えないほどにパリピで若々しい」などと反響が集まっている。
【写真】「72歳には見えない」THE ALFEE坂崎幸之助＆高見沢俊彦の“パリピ”な誕生日 ※2枚目から
投稿では「4月15日 17日 坂崎さんと高見沢さんが、72歳のお誕生日を迎えました」とつづり、「Happy Birthday 72」と花で記された写真や、メンバーが祝福するショット、「72」とバルーンで装飾された空間、豪華なバースデーケーキなどが公開されている。
最後には「さあ、またまだいきますよー」（原文ママ）と意気込み、ちゃめっ気あふれる坂崎と高見沢のバースデーショットが披露された。
72歳を迎え、さらに元気なTHE ALFEEの姿に「72回目のお誕生日おめでとうございます」「楽屋の華やかな飾りつけ」「72歳には見えない可愛らしさ」「パリピ姿がお二人とも可愛い」「『72』の数字が冗談としか思えないほどにパリピで若々しい」などと反響が集まっている。