お笑いコンビ、さまぁ〜ずが、22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）にゲスト出演。コンビ改名を振り返った。

さまぁ〜ずは00年、TBS系「新・ウンナンの気分は上々」の対決企画に敗れ、罰ゲームとして「バカルディ」から「さまぁ〜ず」に改名した。

パーソナリティーの元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏が「その場で内村（内村）さんが決めたんでしたっけ？」と尋ねると、大竹一樹は「内村さんが適当に言ったんだっけな？ 『改名ね』とか」と回想。三村マサカズも「当時プロレスで『負けたら即引退』みたいなのがはやってて。『負けたら即改名』みたいな。何かそうなって」と展開に苦笑した。

当初改名は番組内に限ってのことだと思っていたが「そしたら本当の改名だった。全国の。全仕事改名だった」と大竹。三村が「次の日局の駐車場、『バカルディ』で入れなかった」と振り返ると、大竹は「申請してないから。『さまぁ〜ず』で申請されてたから」と所属事務所も一体になっての迅速すぎる対応に笑った。

大竹は事務所側のリアクションについて「いいよ、別に。あいつら改名したって、何だっていいよみたいなノリだから」と語りつつ「楽屋の（コンビ名の）貼りも全部『さまぁ〜ず』になってる。呼び込みも『さまぁ〜ずさん入ります』みたいな。半笑いで。それがイジリになってちょっと呼んでもらって。いろんなところに」と仕事への好影響になったと語った。