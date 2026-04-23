【キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー】 4月24日より期間限定発売 価格：490円

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて、「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を4月24日より期間限定で発売する。価格は490円。

「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」は、まろやかなソフトクリームに、ジューシーなゴールデンパインの果肉を加えたパイナップルソースを合わせ、ココナッツワッフルをトッピングした期間限定のサンデー。キャラメリゼしたワッフルにココナッツの香りをまとわせたココナッツワッフルは、香ばしい甘さとザクザクとした食感が楽しめる。カップの上下にパイナップルソースとココナッツワッフルが入っているため、混ぜておいしいサンデーに仕上がっている。

【注意事項】

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※デリバリーでは承っておりません。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により 予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※機器のメンテナンスにより、販売できない時間帯がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町 1 -1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙 12840 -1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町 32 京都競馬場 1F フードコート）

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