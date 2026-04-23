◆米大リーグ ロッキーズ―パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が、本拠地・パドレス戦で先発し、１回表に先取点を与えるも２回以降立ち直り５回まで３安打１失点、味方も２回に４点を奪い、最近１６試合で１４勝２敗と好調なパドレスから今季２勝目への権利をゲットした。

１回にメリルに中前タイムリーを許したが、その後はピシャリ。５回まで三振こそ４個ながら、３安打１四球と要所を締めて、強打のパドレスを沈黙させている。打線も３６歳右腕の熱投に感化され、奮闘。２回に６安打を集めて４点を挙げて逆転。４回にも１点を追加し５回まで５―１とリードしている。

今季からロッキーズに加入した菅野は、開幕からの３登板では１勝無敗、防御率２・１６と好発進を切った。だが、１７日本拠地・ドジャース戦では、大谷翔平投手に２安打を浴びるなど４回９安打５失点で敗戦投手になり、防御率も３・９２となった。試合開始時の気温が１・７度という極寒だったとあって、試合後には「間違いなく人生で投げた中で一番寒かった。一定の手応えもある。しっかり次につなげられると思いますし、つなげられるような１日になったかなと思います」と前を向いていた。