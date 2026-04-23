結婚発表の元乃木坂46和田まあや、婚姻届証人頼んだ“親友”明かす 「素敵すぎます」「尊い」とファン反響
【モデルプレス＝2026/04/23】4月13日に結婚を発表した元乃木坂46の和田まあやが、同月22日に自身のInstagramを更新。婚姻届の証人を明かし、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂メン、婚姻届の証人「同期」との2ショット
和田は「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さん。タレや油はギリギリ付きませんでした」と元乃木坂46の樋口であることを2ショットとともに明かした。「実際に書いてくれてるところはYouTubeにあげました」と報告している。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎます」「最高の親友だ！」「ひなちまあや尊い」などの声が寄せられている。
和田は4月13日「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。上京当時を振り返りつつ「活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています」と周囲への感謝をつづった。
和田は1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格。2022年12月をもってグループでの活動を終了した。卒業後には、株式会社kaboの設立と代表取締役の就任を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂メン、婚姻届の証人「同期」との2ショット
◆和田まあや、婚姻届の証人明かす
和田は「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さん。タレや油はギリギリ付きませんでした」と元乃木坂46の樋口であることを2ショットとともに明かした。「実際に書いてくれてるところはYouTubeにあげました」と報告している。
◆和田まあや、結婚発表
和田は4月13日「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。上京当時を振り返りつつ「活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています」と周囲への感謝をつづった。
和田は1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格。2022年12月をもってグループでの活動を終了した。卒業後には、株式会社kaboの設立と代表取締役の就任を発表している。（modelpress編集部）
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