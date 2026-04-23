卒業発表のモー娘。メンバー、日ハム中田選手との幼少期からの2ショット多数公開「兄妹みたい」「2人とも大人になったね」
【モデルプレス＝2026/04/23】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が4月22日、自身のInstagramを更新。日本ハムや巨人、中日で活躍し同日に36歳の誕生日を迎えた中田翔選手とのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】24歳“日ハムファン”モー娘。「2人とも大人になった」日ハム選手との幼少期からの2ショット
プロ野球・日本ハムの試合にも駆けつけるほどの大ファンで知られる牧野。牧野は「中田翔くんへ。お誕生日おめでとう。LOVEりんな年になりますように」とハートの絵文字いっぱいにつづり、中田選手との2ショットを複数枚投稿。中田選手が高校3年生の時と牧野が小学1年生の時の2ショットや、牧野が中学2年生になってからの2ショット、ユニフォームを着て応援に駆けつけた写真、球場での記念写真などを公開している。
また牧野は「まりあは、25歳です。もうすぐモーニング娘。卒業します。6月24日（水）日本武道館が卒業公演です」と自身の卒業を改めて報告している。
この投稿に「2人とも大人になったね」「小さい頃から仲良しですね」「お互い夢に向かって頑張っててすごい」「応援したくなる2人ですね」「微笑ましい写真」「兄妹みたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳“日ハムファン”モー娘。「2人とも大人になった」日ハム選手との幼少期からの2ショット
◆牧野真莉愛、中田翔選手との幼少期からの仲良し2ショット
プロ野球・日本ハムの試合にも駆けつけるほどの大ファンで知られる牧野。牧野は「中田翔くんへ。お誕生日おめでとう。LOVEりんな年になりますように」とハートの絵文字いっぱいにつづり、中田選手との2ショットを複数枚投稿。中田選手が高校3年生の時と牧野が小学1年生の時の2ショットや、牧野が中学2年生になってからの2ショット、ユニフォームを着て応援に駆けつけた写真、球場での記念写真などを公開している。
◆牧野真莉愛の投稿に反響
この投稿に「2人とも大人になったね」「小さい頃から仲良しですね」「お互い夢に向かって頑張っててすごい」「応援したくなる2人ですね」「微笑ましい写真」「兄妹みたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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