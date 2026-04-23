須田亜香里、ミニ・大胆スリット…美脚映えるコーデ3選公開「脚綺麗すぎ」「シルエットが美しい」
【モデルプレス＝2026/04/23】元SKE48の須田亜香里が4月22日、自身のInstagramを更新。テレビ朝日系列のプロ麻雀リーグ情報番組「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜よる1時10分〜／一部地域除く）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「シルエットが美しい」大胆スリット入り美脚コーデがセクシー
須田は「ここ最近の＃熱闘Mリーグ ＃須田亜香里衣装」とハッシュタグをつけ、番組のオフショットを複数枚投稿。上品な雰囲気のテーラードジャケットに白のリボン、美脚が映える白のロングブーツや袖から見えるレースが可愛らしい衣装や、アート柄のワンピースにさり気ないスリットが特徴的な衣装、オーバーサイズの白いシャツに黒のレース風なミニ丈スカートの衣装を公開している。どの衣装からも引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「どの衣装も素敵」「おしゃれです」「脚綺麗すぎ」「シルエットが美しい」「可愛すぎます」「最高」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆須田亜香里、美脚映える衣装ショット公開
須田は「ここ最近の＃熱闘Mリーグ ＃須田亜香里衣装」とハッシュタグをつけ、番組のオフショットを複数枚投稿。上品な雰囲気のテーラードジャケットに白のリボン、美脚が映える白のロングブーツや袖から見えるレースが可愛らしい衣装や、アート柄のワンピースにさり気ないスリットが特徴的な衣装、オーバーサイズの白いシャツに黒のレース風なミニ丈スカートの衣装を公開している。どの衣装からも引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に「どの衣装も素敵」「おしゃれです」「脚綺麗すぎ」「シルエットが美しい」「可愛すぎます」「最高」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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