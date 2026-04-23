むくえな・えなぴ、バルーンミニスカから美脚際立つ「真っ直ぐで綺麗」「バランスが完璧」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】2人組YouTuber・むくえなのえなぴが4月21日、自身のInstagramを更新。大阪訪問中でのミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「真っ直ぐで綺麗」バルーンミニスカで際立つ美脚
えなぴは「おおさかおもひで」とつづり、大阪を訪れた際の写真を複数枚投稿。黒のプリントTシャツに、グレーのミニ丈バルーンスカートを合わせたコーディネートを披露した。梯子の間から顔をのぞかせ、美しい脚のラインが際立つ姿を見せている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「ミニスカコーデ最高」「真っ直ぐで綺麗」「バルーンスカートのバランスが完璧」「大阪の思い出共有ありがとう」「どの写真もビジュが仕上がってる」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「真っ直ぐで綺麗」バルーンミニスカで際立つ美脚
◆えなぴ、大阪訪問中のミニスカショット公開
えなぴは「おおさかおもひで」とつづり、大阪を訪れた際の写真を複数枚投稿。黒のプリントTシャツに、グレーのミニ丈バルーンスカートを合わせたコーディネートを披露した。梯子の間から顔をのぞかせ、美しい脚のラインが際立つ姿を見せている。
◆えなぴの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「ミニスカコーデ最高」「真っ直ぐで綺麗」「バルーンスカートのバランスが完璧」「大阪の思い出共有ありがとう」「どの写真もビジュが仕上がってる」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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