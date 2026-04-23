「今日好き」榊原樹里（じゅり）、美肌透ける“あみあみトップス”姿でUSJ堪能「セクシー」「恐竜コーデ可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月21日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「セクシー」美肌透けるあみトップス姿
榊原は「＃ユニバ」とハッシュタグを添え、「念願恐竜コーデで」とコメント。恐竜のカチューシャをつけ、ネット状の透けたインナーの上にカーキのジャケットを羽織ったコーディネートを披露し、美しい素肌をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「恐竜コーデ可愛すぎる」「センス抜群」「セクシー」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「セクシー」美肌透けるあみトップス姿
◆榊原樹里、透けトップスコーデでUSJへ
榊原は「＃ユニバ」とハッシュタグを添え、「念願恐竜コーデで」とコメント。恐竜のカチューシャをつけ、ネット状の透けたインナーの上にカーキのジャケットを羽織ったコーディネートを披露し、美しい素肌をのぞかせている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「恐竜コーデ可愛すぎる」「センス抜群」「セクシー」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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