通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間７％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.77 7.12 6.39 7.20
1MO 7.21 5.98 5.65 6.86
3MO 7.93 6.06 6.54 6.95
6MO 8.51 6.24 7.26 7.30
9MO 8.75 6.42 7.63 7.50
1YR 8.94 6.66 7.91 7.67
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.00 9.81 7.56
1MO 6.78 9.08 6.84
3MO 7.49 9.31 7.11
6MO 8.22 9.46 7.35
9MO 8.57 9.59 7.54
1YR 8.81 9.69 7.74
東京時間10:59現在 参考値
ドル円の短期ボラはやや警戒感も、落ち着いた水準での推移。
1WK 7.77 7.12 6.39 7.20
1MO 7.21 5.98 5.65 6.86
3MO 7.93 6.06 6.54 6.95
6MO 8.51 6.24 7.26 7.30
9MO 8.75 6.42 7.63 7.50
1YR 8.94 6.66 7.91 7.67
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.00 9.81 7.56
1MO 6.78 9.08 6.84
3MO 7.49 9.31 7.11
6MO 8.22 9.46 7.35
9MO 8.57 9.59 7.54
1YR 8.81 9.69 7.74
東京時間10:59現在 参考値
ドル円の短期ボラはやや警戒感も、落ち着いた水準での推移。