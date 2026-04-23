米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］開催国編＜４＞カナダ

視界が遮られるほどの雪で、ピッチは真っ白に染まっていた。昨年１１月９日、オタワで行われたカナダ・プレミアリーグ（ＣＰＬ）のプレーオフ決勝。バイシクルキックによるゴールが決まった場面は、瞬く間に世界中に広がった。リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）は試合の２日後、こう記した。「１７３か国のファン、ソーシャルメディア、報道機関が目撃し、シェアしたことで、（この試合は）７億８６００万人に届いた」

前回大会でＷ杯初ゴール

カナダ代表は近年、急成長を遂げている。２０１４年に１２０位台だった世界ランキングは３０位（１日現在）。９大会ぶり２度目の出場となった前回ワールドカップ（Ｗ杯）は、強豪のベルギー、クロアチア、モロッコと同組に入り、１次リーグ敗退に終わったものの、Ｗ杯初ゴールを奪うなど足跡を残した。

アルフォンソ・デービス（バイエルン・ミュンヘン）、ジョナサン・デービッド（ユベントス）といった強豪クラブでプレーする選手が育ったことが大きい。デービスが１０代の時にプレーしたのは、米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）のバンクーバー・ホワイトキャップス。国内を拠点とするＭＬＳの３クラブが、代表強化に貢献している。

若手の出場を奨励

一方、国内リーグのＣＰＬは、１９年に始まったばかり。今季は８チームが争う。リーグによると、ほとんどのクラブが７５００〜１万人規模のスタジアムで試合を行っており、ＭＬＳに比べると規模は小さい。

「カナダのリーグ」。ＣＰＬコミッショナーで、放映権などを取り扱う「カナディアン・サッカー・メディア＆エンターテインメント」のグループ最高経営責任者（ＣＥＯ）でもあるジェームズ・ジョンソンは、こう強調する。

悪天候をものともせず、タフに戦う選手たち。雪が降り積もった中での激闘を思い返し、「あの『アイシクルキック』のおかげで、世界中に試合が届けられた。あれこそがリーグの本質を象徴している」。また、リーグはロースターに２１歳以下の国内選手３人を含めることなど若手の出場を奨励。子どもたちが憧れ、自国でプロとしてのキャリアをスタートできる新たな場所となっている。

次世代の育成が最重要

初めてのＷ杯開催は、発展途上のカナダサッカーに何を残すか。元同国代表のアティバ・ハッチンソンは言う。「子どもたちに多くの刺激を与えることに期待している。代表チームが活躍することを願っているが、最も重要なのは次世代の育成だ」。世界中が熱狂する祭典をきっかけとして、広大な国にサッカーの輪が広がると信じている。（敬称略、開催国編おわり。平沢祐が担当しました）