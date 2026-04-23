子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月22日、自身のブログを更新。首の張る悩みについて明かしました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「この頃 首から背中にかけて バリバリ張っている私」 原因は『長時間同じ姿勢でいる張り』





古村さんは「この頃 首から背中にかけて バリバリ張っている私」と投稿。いつも行く 整体院では「この張りは長時間同じ姿勢でいる張りですね」と、診断をうけたとのこと。









この診断に古村さんは「デスクワークは夢中になると 座り続けパソコンと睨めっこしちゃうからなぁ〜」と原因を推し量り、デスクワークの際に「こまめに休憩を入れ 体勢を変えるよう心がけていた」ということですが、首の張りに変化は現れなかったということです。









その夜「久しぶりの整体院でほぐされたので『今日こそぐっすり眠れる』」と床に就いた古村さんでしたが、翌朝、起床すると「アレ!?首が凝ってる!?『なんで⁉︎なんで？』」と思いをめぐらせたといいます。









すると「私は寝返りが少なく 寝た時と同じ体勢で目覚めることが良くある

『アッもしかしたら枕が合わないんだ！』」と閃いたといいます。



頭に帯状疱疹が出来てから それまで使っていた枕では痛くて眠れなくなり、別の枕に変えたという古村さんは、「今夜から 以前使っていた枕に変えてみます」と投稿。そして「いつかシンデレラフィットの枕に出逢えますように」と、願いを込めました。









古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。









【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】