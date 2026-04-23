◎２３日前場の主要ヘッドライン
・岡野バがＳ高カイ気配、２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
・ディスコは一進一退、２６年４～６月期増益予想で安心感も利益確定売りが上値圧迫
・ソフトバンクＧは一時６０００円大台に駆け上がる、米ＡＩ・半導体株高で買い戻し加速
・キヤノンＭＪは大幅反発し新高値、製造業向けＳＩ案件好調
・日経平均株価が６万円台に乗せる、取引時間中として史上初
・エスユーエスはカイ気配スタート、ＡＩ事業に積極展開し上期業績上方修正
・ダイドーがカイ気配で水準切り上げる、２６年３月期上方修正で底値離脱へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・ディスコは一進一退、２６年４～６月期増益予想で安心感も利益確定売りが上値圧迫
・ソフトバンクＧは一時６０００円大台に駆け上がる、米ＡＩ・半導体株高で買い戻し加速
・キヤノンＭＪは大幅反発し新高値、製造業向けＳＩ案件好調
・日経平均株価が６万円台に乗せる、取引時間中として史上初
・エスユーエスはカイ気配スタート、ＡＩ事業に積極展開し上期業績上方修正
・ダイドーがカイ気配で水準切り上げる、２６年３月期上方修正で底値離脱へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS