ダイドーリミテッド<3205.T>＝大幅高で底値離脱の動き。同社はアパレル中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」を主力に展開を図っている。２２日取引終了後、２６年３月期業績の上方修正を発表した。売上高は従来予想の３２２億７０００万円から３２５億円（前の期比１４％増）に、営業利益は１０００万円から３億円（前の期は６４００万円の赤字）に増額した。業績回復色が軌道に乗っており、これが投資マネー攻勢の手掛かりとなっている。株価は３月上旬に急落した後も底値圏を這う動きを強いられていたが、それだけに値ごろ感も意識され目先短期筋の買いを誘引している。



キヤノンマーケティングジャパン<8060.T>＝切り返し急で上場来高値を更新。２２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１７１６億６６００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が１８５億２６００万円（同４０．７％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている、営業利益率は１０．８％（前年同期は７．９％）となり、四半期としての過去最高を達成した。ＩＴソリューションが堅調に推移した。エンタープライズセグメントで製造業向けＳＩ案件が順調だった。



岡野バルブ製造<6492.T>＝カイ気配。２２日の取引終了後に２６年９月期の連結業績予想について、売上高を８８億６６００万円から１００億円へ、営業利益を９億６６００万円から１９億５０００万円へ、純利益を６億８９００万円から１４億円へ上方修正し、あわせて配当予想を中間２０円・期末３０円の年５０円から中間・期末各４０円の年８０円（前期６０円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。前期が変則決算のため前期との単純比較はできないものの、バルブ製造部門で柏崎刈羽原子力発電所の特定重大事故等対処施設向けや島根原子力発電所２号機向けの計画案件で追加受注が増加したほか、七尾大田火力発電所向け案件の工程が前倒しとなったことで売上高が計画を上回る見通し。また、メンテナンス部門で、柏崎刈羽原子力発電所７号機の点検工事が前倒しで実施されたことや、女川原子力発電所２号機の定期検査工事が計画を上回る進捗となったことも寄与する。更に、原子力関連を中心とした付加価値の高い追加受注の増加や、定期検査工事における稼働率が計画以上に高まったことも利益を押し上げるとしている。



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出所：MINKABU PRESS