MLB公式Instagramは4月21日に投稿を更新し、カブス対フィリーズ戦で球場にガチョウが乱入した珍場面を公開した。舞台となったのはリグレー・フィールドで、試合中にフィールドへ姿を見せたガチョウが、思わぬ形で注目を集めている。

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動画では、ガチョウが外野寄りの芝生を優雅に歩いていたものの、近くへ打球が飛んでくると羽をばたつかせて一目散に退散。MLBは投稿文で「The goose just wanted a good view of the game! 」と添え、まるで試合を間近で楽しんでいたかのような珍客ぶりをユーモラスに伝えている。打球はカブスのマイケル・ブッシュ（28）が放った左前打で、ボールがすぐそばに落ちたことが飛び立つきっかけになったようだ。

【画像】フィールドに姿を見せたガチョウ（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「ガチョウに当たらないように打球を飛ばして追い払うバットコントロールに感嘆したよ」「ガチョウが野球盛り上げてる。ヒットを誰よりも手を広げて喜んでる」「なんて贅沢なガチョウ」「ガチョウ、特等席で野球観戦してるの草 人間よりVIP待遇で見てるの可愛すぎる」といった声が寄せられている。