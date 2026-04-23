2026年4月23日（木） MLB カブス vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.4.23
会場：リグリー・フィールド
結果：[カブス] 7 - 2 [フィリーズ]
MLBの試合が23日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。
カブスの先発投手はマット・ボイド、対するフィリーズの先発投手はカイル・バックハスで試合は開始した。
1回裏、3番 イアン・ハップ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 1-0 PHI
2回表、7番 エドムンド・ソーサ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 CHC 1-1 PHI、8番 ジャスティン・クロフォード 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 CHC 1-2 PHI
2回裏、9番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 2-2 PHI
3回裏、3番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-2 PHI、5番 マイケル・ブッシュ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 4-2 PHI
5回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでカブス得点 CHC 6-2 PHI
8回裏、9番 ピート・クローアームストロング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-2 PHI
試合は7対2でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのタイワン・ウォーカーで、ここまで1勝4敗0S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.279となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-23 11:20:17 更新