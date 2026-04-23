開催：2026.4.23

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が23日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。

カブスの先発投手はマット・ボイド、対するフィリーズの先発投手はカイル・バックハスで試合は開始した。

1回裏、3番 イアン・ハップ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 1-0 PHI

2回表、7番 エドムンド・ソーサ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 CHC 1-1 PHI、8番 ジャスティン・クロフォード 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 CHC 1-2 PHI

2回裏、9番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 2-2 PHI

3回裏、3番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-2 PHI、5番 マイケル・ブッシュ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 4-2 PHI

5回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでカブス得点 CHC 6-2 PHI

8回裏、9番 ピート・クローアームストロング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-2 PHI

試合は7対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのタイワン・ウォーカーで、ここまで1勝4敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.279となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 11:20:17 更新